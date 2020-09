Matteo Salvini: una giovane donna gli strappa la camicia e il rosario dal collo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una donna africana, nel corso di un comizio della Lega, ha aggredito Matteo Salvini strappandogli la camicia e il rosario che aveva al collo. Aggredito il segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze. Dopo le proteste scatenate in campania durante un comizio nel corso del … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

