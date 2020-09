LIVE – Piacenza-Sampdoria 0-2, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alle 21:00 di mercoledì 9 settembre la Sampdoria sarà di scena al Garilli contro il Piacenza nel corso dell’amichevole precampionato che permette di entrare nel vivo nella marcia di avvicinamento alla Serie A 2020/21. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme con una DIRETTA testuale a partire dal primo minuto di gioco. FORMAZIONI UFFICIALI Piacenza: Vettorel, Daniello, Visconti, D’Iglio, Bruzzone, Corbari, Pedone, Galazzi, Babbi, Lamesta, Flores Heatley. Sampdoria (4-4-2): Belec; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Leris, Vieira, Verre, Bahlouli; Quagliarella, Bonazzoli. AGGIORNA LA DIRETTA Piacenza-Sampdoria 0-2 (18′ Colley (S), ... Leggi su sportface

