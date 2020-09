La calotta glaciale è compromessa. Lo studio di Nature Communications Earth & Environment (Di mercoledì 9 settembre 2020) Neanche il lockdown è riuscito a rallentare l’inquinamento terrestre e ora la situazione è più preoccupante che mai. Secondo uno studio pubblicato sul magazine «Nature Communications Earth & Environment» infatti siamo ad un punto di non ritorno per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia. La rivista sostiene che, anche se si arrestasse il riscaldamento climatico, la calotta glaciale sarebbe ormai compromessa. Lo studio nasce da osservazioni trentennali della calotta glaciale presente sull’isola dell’oceano Atlantico. La ricerca afferma che ormai si è ... Leggi su newsagent

