Il virologo Pregliasco: «I prof non fanno il test sierologico per non restare a casa se asintomatici» (Di mercoledì 9 settembre 2020) «Un vero peccato la riluttanza degli insegnanti a fare il test sierologico, che sembra emergere dalle segnalazioni dei medici di famiglia. Questo test può infatti servire ai singoli per conoscere meglio la propria condizione clinica. E ai ricercatori per capire l’andamento del virus in certi contasti e territori». Lo evidenzia all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. «I test sierologici forniscono una “fotografia” di quanto accaduto 14 giorni prima dell’esame. Una fotografia interessante e, anche se ci sta che il test sia facoltativo, un’adesione massiccia sarebbe utile». Pregliasco, test ... Leggi su secoloditalia

