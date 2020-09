Frosinone-Roma, Nesta su Zaniolo: “So cosa si prova, deve tirarsi su le maniche” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Faccio un grande in bocca al lupo a Nicolò Zaniolo: so cosa si prova, quanto lavoro bisogna fare per tornare a livello alto. deve tirarsi su le maniche, lavorare forte e accudire le ginocchia come due figli perche’ da quando ti rompi il ginocchio devi curarlo ogni giorno”. Sono queste le parole di Alessandro Nesta al termine di Frosinone-Roma, match in cui i ciociari sono stati sconfitti per 4-1. “Gli auguro di smettere quando desidera lui, non per problemi fisici – ha aggiunto l’ex difensore di Milan e Lazio ai microfoni di Sky parlando dell’infortunio di Zaniolo – Io ho avuto tanti problemi ma ho scelto io quando smettere, a 38 anni”. Leggi su sportface

