Decreto Semplificazioni - Anche la Camera dice sì agli autovelox in città (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con 291 voti favorevoli e 207 contrari, la Camera dei deputati ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del cosiddetto Decreto Semplificazioni, già approvato dal Senato la scorsa settimana. Dopo il formale via libera al provvedimento, nei prossimi giorni la legge di conversione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e tutte le modifiche al Codice della strada introdotte dalla Camera (a colpi di emendamenti a una norma che non centrava nulla con la circolazione) entreranno in vigore.autovelox fissi in città e multe per divieto di sosta Anche dai netturbini. Tra queste, la possibilità di installare, previa autorizzazione del prefetto competente, postazioni fisse per il ... Leggi su quattroruote

Mov5Stelle : Il @Mov5Stelle ritiene il recupero delle aree colpite da eventi sismici una priorità assoluta. Le misure inserite n… - borghi_claudio : Accolto mio ordine del giorno al decreto semplificazioni per cambiare le norme sui passaggi a livello in centro a C… - ItaliaViva : In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezz… - RobertoSignore7 : RT @ItaliaViva: In questi mesi abbiamo sperimentato 'la solitudine dei riformisti', fra critiche e risatine dell'opposizione e pezzi di mag… - farci_diego : RT @borghi_claudio: Accolto mio ordine del giorno al decreto semplificazioni per cambiare le norme sui passaggi a livello in centro a Como.… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Semplificazioni Decreto Semplificazioni: ecco le modifiche definitive al Testo Unico Edilizia DPR n. 380/2001 Lavori Pubblici Calabria: Coldiretti. Iil Decreto Semplificazione fa cadere il “Segreto di Stato” sui cibi stranieri.

Il decreto Semplificazioni ha introdotto una norma che assicurerà la massima trasparenza sui flussi agroalimentari. Una volta approvato, sarà finalmente possibile conoscere il nome delle aziende che i ...

Decreto Semplificazioni

Dall'ente pubblico critiche alle modifiche contenute nel decreto Semplificazioni riguardo ad autovelox, mobilità ciclabile, multe. E non solo ...

Il decreto Semplificazioni ha introdotto una norma che assicurerà la massima trasparenza sui flussi agroalimentari. Una volta approvato, sarà finalmente possibile conoscere il nome delle aziende che i ...Dall'ente pubblico critiche alle modifiche contenute nel decreto Semplificazioni riguardo ad autovelox, mobilità ciclabile, multe. E non solo ...