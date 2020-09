Cristiano Ronaldo, la dedica dopo il record: "Devo ad allenatori e compagni questo traguardo" (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - Quella contro la Svezia è stata una serata da ricordare a lungo per Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese, infatti, ha realizzato una doppietta che gli ha permesso di salire a quota 101 ... Leggi su corrieredellosport

ESPNFC : International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 - tancredipalmeri : All-time ranking of most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 739 3. Romario 734 4. Gerd M… - SVargasOK : ? Goles en 2020: -Cristiano Ronaldo: 27 -Robert Lewandowski: 25 -Erling Haaland: 21 -Ciro Immobile: 20 -Lionel Mes… - kfra_88 : RT @ESPNFC: International goals: Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego Maradona - 34 https://t.co… - ots_columns : RT @Molatsportgist: International goals: ROAD TO #CR7100+ Cristiano Ronaldo - 101 Pele - 77 Lionel Messi - 70 Ronaldo Nazario - 62 Diego… -