Coronavirus, l’Oms bacchetta la Francia: “Quarantena resti di 14 giorni” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ginevra, 9 set – La Francia ridurrà la quarantena da 14 a 7 giorni, e sembra che anche l’Italia stia valutando questo approccio, come ha detto il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Ma l’Organizzazione mondiale della sanità non è d’accordo e raccomanda ancora una volta che la quarantena duri 14 giorni. Sentita dall’AdnKronos Salute, Cristiana Salvi, programme manager External Relations Health Emergencies and Communicable Diseases dell’Oms Europa, chiarisce che la “raccomandazione si basa sui dati disponibili relativi ai periodi di incubazione: la media è di circa 4-5 giorni, con un limite superiore di 14 giorni. Alcuni Paesi stanno valutando la possibilità di ridurre il periodo di quarantena se combinato con i test“. L’avvertimento dell’Oms: “Se riduci ... Leggi su ilprimatonazionale

