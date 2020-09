Como, due ragazzi morti in un incidente. Grandate e Senna Comasco in lutto (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono Jessica Marino e Mirco Manfredi, entrambi 24 anni le vittime dell’incidente di ieri sera a Senna Comasco. Lei abitava a Grandate, lui a Senna Comasco. Sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra dopo quel terribile schianto in cui l’auto su cui viaggiavano ha preso fuoco. In base a una prima ricostruzione, stavano … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

