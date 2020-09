C&F – Inter, ecco quanto pesano a bilancio gli esuberi (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Inter deve fare i conti con gli esuberi Dopo i colpi Hakimi e Kolarov e in attesa di Vidal, l’Inter prima di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Conte ha bisogno di cedere. Il club nerazzurro, può contare su un tesoretto che deriva dai cosiddetti esuberi, ovvero quei giocatori che non fanno parte del progetto e che occupano il bilancio con valori più o meno alti. Il peso a bilancio di questi giocatori è stato calcato dal portale Calcio & Finanza su un’elaborazione dei dati messi a disposizione dello stesso club nerazzurro e dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda gli ingaggi. B2E1C4D3-8C06-4E7B-9B40-8BA0A1DC5589-800×4751“Tra i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di ... Leggi su intermagazine

AmorosoOF : C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare è l’ignoranza, l’odio, la cattiveria... Ma cosa stiamo diventando?… - borghi_claudio : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante Cose già viste... fra gli applaus… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - olivar : RT @PoroMandrake: quello stronzo di mio fratello c’ha il Covid e l’ho visto sabato, ora devo sta in quarantena 15 giorni - JacopoMichi : @SergioGatteschi @Alessia_Bettini @CeciliaDelRe @EugenioGiani @lorebecattini @jacopogiliberto @tommasimoni… -

Ultime Notizie dalla rete : C&F &ndash Meteo: TEMPERATURE, inaspettata ESCALATION dei TERMOMETRI fino a 35°C. Ecco QUANDO e DOVE farà più CALDO iL Meteo Serie C, si rischia lo sciopero: critiche contro la lista a 22 giocatori

, l’inizio del campionato è ancora un’incognita il rischio sciopero è davvero concreto. La Serie C è praticamente nell’occhio del ciclone, come riportato dall’edizione odierna di La Repubblica – edizi ...

SALERNITANA: altro club di C interessato a Maistro

Il Bari vuol vincere il campionato. E vuol farlo con i migliori giovani sulla piazza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i galletti hanno messo nel mirino Fabio Maistro, centrocampista classe '98 ...

, l’inizio del campionato è ancora un’incognita il rischio sciopero è davvero concreto. La Serie C è praticamente nell’occhio del ciclone, come riportato dall’edizione odierna di La Repubblica – edizi ...Il Bari vuol vincere il campionato. E vuol farlo con i migliori giovani sulla piazza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i galletti hanno messo nel mirino Fabio Maistro, centrocampista classe '98 ...