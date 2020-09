Campagne pubblicitarie su YouTube: come funzionano? (Di mercoledì 9 settembre 2020) La creazione di annunci YouTube per il tuo marchio è un’arte o una scienza? Prima di iniziare una campagna pubblicitaria su YouTube chiediamoci: chi lo vedrà? Dove e come potrebbero guardarlo? Le aziende fanno pubblicità su YouTube perché è il secondo sito web più popolare al mondo e attira 2 miliardi di visitatori registrati al mese. Se state decidendo come allocare il budget per gli annunci video, YouTube ha una vasta copertura e potenti funzionalità di targeting che lo rendono una piattaforma innegabilmente preziosa per raggiungere i vostri clienti. In questo articolo cerchia di capire come funzionano gli annunci YouTube e come possono risultare utili nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Campagne pubblicitarie su YouTube: come funzionano? - maurosarangaph : Freelance Photographer based in Rome (IT) - EsteriLega : ALFA ADV CONSULTING S.R.L.-Ideazione di campagne pubblicitarie NEXUS MADE S.R.L.-Allestimenti di stand fieristici i… - Laura12382171 : RT @btshouse_ita: ?? In questo articolo si racconta delle campagne pubblicitarie dei BTS. Siccome ora, grazie al #1 sulla Billboard Hot 100,… - CampaignGift : L’uso di regali promozionali è diventato una parte fondamentale di molte campagne pubblicitarie. -

Ultime Notizie dalla rete : Campagne pubblicitarie Bonus pubblicità 2020, anche per campagne pubblicitarie su www.lucerabynight.it lucerabynight.it Kim Kardashian annuncia la fine del reality show sulla sua famiglia

Kim Kardashian annuncia la chiusura del reality Keep Up with the Kardashians, incentrato sulla sua vita professionale e personale e su quella della sua famiglia. Ecco cosa si legge nel comunicato firm ...

Fortnite Ban: Apple chiede i danni a Epic Games, la "Robin Hood dei tempi moderni"

Apple vuole essere ripagata dei danni (leggasi: mancate entrate) generati da Epic Games. Ormai tra le due società si va avanti a denunce e controdenunce, dopo che lo sviluppatore di Fortnite ha deciso ...

Kim Kardashian annuncia la chiusura del reality Keep Up with the Kardashians, incentrato sulla sua vita professionale e personale e su quella della sua famiglia. Ecco cosa si legge nel comunicato firm ...Apple vuole essere ripagata dei danni (leggasi: mancate entrate) generati da Epic Games. Ormai tra le due società si va avanti a denunce e controdenunce, dopo che lo sviluppatore di Fortnite ha deciso ...