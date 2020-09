Blogo retroscena: Tinna Hoffmann in coppia con Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutti negativi. Il proclama del generale in campo di Ballando con le stelle è stato lanciato dai social ufficiali del premiato show del sabato sera di Rai1 e la squadra sta lavorando alacremente per essere pronta sabato 19 settembre quando partirà l'edizione 2020 di questa trasmissione. Il generale in campo è ovviamente Milly Carlucci e le coppie in gara sono al lavoro per essere nella miglior forma possibile in occasione del kick off di Ballando con le stelle.Due componenti del cast, come è noto, sono però in attesa di sottoporsi ad un nuovo tampone, dopo essere risultati positivi al Covid-19 un paio di settimane fa. Si tratta come è noto del pugile Daniele Scardina e del maestro Samuel Peron. Ora entrambi sono entrati nel protocollo sanitario dell'ASL di riferimento che ... Leggi su blogo

toysblogit : Blogo retroscena: Tinna Hoffmann in coppia con Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle - bellicapelli15 : Blogo retroscena: L'Eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico? - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ? - SerieTvserie : Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ? - tvblogit : Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ? -

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena: l'eredità 2020-2021, chi saranno le professoresse e ci sarà il pubblico ? TVBlog.it Blog: Messi fuori dalla Champions un altro anno... colpa del Barça

La diatriba tra Messi e il Barcellona sembra aver raggiunto una conclusione (almeno per quest’anno), con il fuoriclasse argentino che ha deciso di rispettare il suo contratto con la squadra catalana e ...

Conte vince e convince. Ma se si votasse oggi vincerebbe il Centrodestra

?Continua il feeling positivo tra Giuseppe Conte e gli italiani. Nel Cruscotto della settimana, l’osservatorio periodico del sentiment politico della pubblica opinione, appena scodellato per Palazzo C ...

La diatriba tra Messi e il Barcellona sembra aver raggiunto una conclusione (almeno per quest’anno), con il fuoriclasse argentino che ha deciso di rispettare il suo contratto con la squadra catalana e ...?Continua il feeling positivo tra Giuseppe Conte e gli italiani. Nel Cruscotto della settimana, l’osservatorio periodico del sentiment politico della pubblica opinione, appena scodellato per Palazzo C ...