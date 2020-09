Biscotti ripieni di fichi: deliziosi pasticcini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Simili agli originali, questi Biscotti ripieni di fichi ricordano i settembrini. Con questa ricetta è possibile realizzarli in maniera semplice e genuina, come tutte le cose fatte in casa. Poi oltre a rispecchiare fedelmente gli originali, sono davvero deliziosi. Biscotti ripieni di fichi: ricetta facile Morbidi e fragranti Biscottini, con un ripieno delizioso; fatti di pasta frolla con l’aggiunta di mandorle all’impasto. Un biscotto morbido, che racchiude un ripieno altrettanto aromatizzato e speziato, con mandorle, cannella e amaretti. Adatto non solo alla prima colazione, ma anche per tutte le volte si ha voglia di sgranocchiare qualcosa, accompagnandoli da una tazza di tè. Sono perfetti anche dopo il pranzo come dessert, ... Leggi su notizieora

I dolci della tradizione con l’olio extravergine di oliva

C’è chi lo sostituisce al burro, per motivi di intolleranze o scelte alimentari, chi re-inventa ricette classiche rendendole più leggere, senza contare poi le tante versioni vegane dei dolci della tra ...

