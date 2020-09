Alessia Marcuzzi lutto, le parole non bastano: “Prego per te” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo Alessia Marcuzzi lutto, le parole non bastano: “Prego per te” . Alessia Marcuzzi,attraverso i social network, ha messo in mostra tutto il suo dolore per la grande tragedia capitata. Ecco le sue parole. La tragedia di Willy Monteiro ha toccato, colpito e scioccato tutti. Sono molti i personaggi noti, partendo dalle istituzioni, che hanno voluto dedicare un pensiero al povero ragazzo, mostrando tutto il loro dolore. … Leggi su youmovies

LupiMoni : RT @marrmat: Özgür decide addirittura di passare parte del suo tempo sott’acqua e immediatamente il fandom si trasforma nell’Alessia Marcuz… - zazoomblog : “È finita…”. Alessia Marcuzzi una decisione forte ma convinta. E non torna indietro - #finita…”. #Alessia… - zazoomblog : Isola dei Famosi va in onda a gennaio 2021: Alessia Marcuzzi non ci sarà - #Isola #Famosi #gennaio #2021: - modamadeinitaly : Bellezze on the Road! dal blog di Alessia Marcuzzi - boschettini : @caprigeko amo prontissima sarò io il conduttore altro che alessia marcuzzi amo -