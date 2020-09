"Aggredito da una persona alterata psico-fisicamente". La Gruber minimizza su Salvini? Le parole con cui apre Otto e Mezzo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini Aggredito e Lilli Gruber apre Otto e Mezzo con la notizia. Fin qui nulla di strano se non fosse che la conduttrice di La7 afferma: "Il leader della Lega Aggredito da una persona alterata psico-fisicamente", come a voler minimizzare quanto di terribile è accaduto. La donna, che lavora per il Comune, è sì stata definita dalla questura "in evidente stato di alterazione psico-fisica", ma il video che ritrae l'aggressione a Pontassieve, in Toscana, parla chiaro. La congolese si scaglia contro l'ex ministro e consapevolmente gli strappa rosario e camicetta. Insomma, da lì a giustificare quanto accaduto ce ne vuole. ... Leggi su liberoquotidiano

