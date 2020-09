Addio alle Kardashian, in arrivo l’ultima stagione del loro show (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si può dire che sia la fine di un’era. Dopo 14 anni e 20 stagioni uno dei reality show più celebri sta per chiudere i battenti. Parliamo di Keeping Up With the Kardashians, noto in Italia come A spasso con le Kardashian: la produzione del canale americano E! manderà in onda l’ultima stagione nel 2021. Il programma aveva debuttato nell’ottobre 2007 e nasceva dall’improvvisa popolarità di Kim Kardashian, procace socialite divenuta virale per un video erotico privato finito online. La docuserie ha da subito seguito le sue vicende e quelle della sua numerosa, esuberante e ricchissima famiglia, ovvero le sorelle Kourtney e Khloe, la momager (mamma e manager) Kris e l’allora patrigno Caitlyn Jenner; in seguito si sono aggiunti anche il fratello Rob e ... Leggi su wired

matteosalvinimi : Barga (Lucca), nel cuore della Garfagnana, spettacolare accoglienza per la Lega alle 10 di un martedì! Anche in To… - carlaruocco1 : Da oggi, #1settembre, addio al #superticket! Da sempre siamo al lavoro per una #sanità pubblica che garantisca l'ac… - mattiafeltri : Addio alle riviste e alla civiltà delle idee - DBenedectus : La famiglia più seguita d’America dice addio al reality che da quattordici anni segue da vicino le loro vicende pri… - windofmarch_ : Spammo anche qui il mio orgoglio Da notare Pavese vicino Melville (tradotto da lui fra l'altro in questa edizione)… -

