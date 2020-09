Windstorm - Il vento sta cambiando, su Canale 5 continua la saga tedesca (Video) (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo le repliche delle settimane scorse, Canale 5 aggiunge alla saga di Windstorm un altro capitolo in prima tv. Windstorm-Il vento sta cambiando, in onda questa sera, 8 settembre 2020, alle 21:30, è il quarto film della saga tratta dai libri di Carola Wimmer e prodotta in Germania.La trama Protagonista, ancora una volta, è lo stallone Windstorm, le cui vicende si sono ormai intrecciate a quelle della giovane Mika (Hanna Binke): i due continuano a capirsi ed a rispettarsi, instaurando un legame che va oltre la semplice corsa. pubblicato su TVBlog.it 08 settembre 2020 14:53. Leggi su blogo

toysblogit : Windstorm - Il vento sta cambiando, su Canale 5 continua la saga tedesca (Video) - Gio79803890 : RT @CinguettaTV: Vi ricordo stasera in prima tv assoluta WINDSTORM 4 - IL VENTO STA CAMBIANDO alle 21:25 su #canale5 @MediasetPlay @QuiMed… - ItalianFluffer : RT @CinguettaTV: Vi ricordo stasera in prima tv assoluta WINDSTORM 4 - IL VENTO STA CAMBIANDO alle 21:25 su #canale5 @MediasetPlay @QuiMed… - CinguettaTV : Vi ricordo stasera in prima tv assoluta WINDSTORM 4 - IL VENTO STA CAMBIANDO alle 21:25 su #canale5 @MediasetPlay… - TvItaMemories : #StaseraInTv (08/09/2020) #Rai1 - #EnricoPiaggio Un Sogno Italiano #Rai2 - #BossInIncognito #Rai3 - #cartabianca… -