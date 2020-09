Via Isacco Newton, incendio di sterpaglie: chiusa Roma-Fiumicino (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – incendio di sterpaglie alle ore 16 in viale Isacco Newton, all’altezza del viadotto della Magliana, a Roma. A causa del forte fumo, su disposizione dei Vigili del fuoco e’ stata chiusa l’autostrada Roma – Fiumicino all’altezza di via Isacco Newton in direzione Fiumicino. Il traffico e’ stato deviato su via Isacco Newton in direzione Monteverde. Sul posto le pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. Leggi su romadailynews

