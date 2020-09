Uomini e Donne, Pamela Barretta “sbugiarda” Tina Cipollari: “Il numero me l’ha dato lei!” (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con protagonisti Pamela Barretta e l’ex fidanzato Enzo Capo. Tina Cipollari si è scagliata contro la dama pugliese, accusandola di essere una stalker e di averla disturbata con un messaggio facendosi dare il suo numero di telefono per chiederle cosa si fosse... L'articolo Uomini e Donne, Pamela Barretta “sbugiarda” Tina Cipollari: “Il numero me l’ha dato lei!” (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

