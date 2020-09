Uomini e donne: Gemma recita? Le dichiarazioni di Cecchi Paone (Di martedì 8 settembre 2020) Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute di Uomini e donne oramai già da diversi anni. Eppure, è lecito chiedersi se la Dama torinese reciti durante il date show o se il suo comportamento sia genuino. A parlare un po’ di questo aspetto è stato Alessandro Cecchi Paone, che ha iniziato a curare una nuova rubrica su Nuovo TV. L’uomo di spettacolo e docente universitario ha il compito di rispondere qui a domande e curiosità da parte dei lettori. Proprio riguardo Gemma Galgani, una fan ha spedito una mail ad Alessandro Cecchi Paone, chiedendo qualche considerazione sul comportamento della Dama. Secondo la lettrice, Gemma non starebbe cercando realmente l’amore, ma il suo ... Leggi su nonsolo.tv

nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - salvatoreluciat : RT @virginiaraggi: Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo il cor… - nunziapenelope : @michelataxistro @PAsproni @MilaSpicola @RosaPolacco @Giulia_B @danpoggio @datecivoce @Ladynomics @InsiemeFestival… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne

Ieri pomeriggio si sono riaperte le danze della nuova stagione di Uomini e Donne. Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa della puntata d’esordio, presentandosi al pubblico con tanto di lifti ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento gr ...