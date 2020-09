Ultime Notizie Roma del 08-09-2020 ore 08:10 (Di martedì 8 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio le norme antivirus prorogate fino al 7 ottobre restano chiusi stadi e discoteche con te vede banche e poste per il piano casa è collegato alle misure per la ripresa l’Alto Adige del via all’anno scolastico Nell’era del covid-19 esili anche da Milano a voi il comune Padovano che registro il primo decesso per covid e il 21 febbraio sono 12 morti per coronavirus nelle Ultime 24 ore in aumento rispetto a domenica calano ancora i messaggiati 1108 scontro tra la ministra Azzolina e la lega che ha pronta una mozione di sfiducia sta meglio Silvio Berlusconi mentre anche la figlia Marina e che era stata con lui a fine agosto in Provenza è positiva la direzione del PD ha approvato la proposta del segretario Zingaretti per il sì al ... Leggi su romadailynews

