Ufficiale: Juve Stabia, arriva l’attaccante Golfo (Di martedì 8 settembre 2020) La Juve Stabia, attraverso una nota Ufficiale, ha reso noto l’arrivo di Francesco Golfo dal Parma. L’attaccante classe ’94 dopo l’esperienza con il Trapani è arrivato in prestito. Questa la nota del club campano: “La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, dell’attaccante Francesco Golfo, classe ’94.” Foto: sito JS L'articolo Ufficiale: Juve Stabia, arriva l’attaccante Golfo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

juventusfc : Ufficiale | Cristian Romero in prestito all' @Atalanta_BC - juventusfc : Ufficiale | @MattiaPerin in prestito al @GenoaCFC - graficamarecha3 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: UFFICIALE - Francesco Golfo è un nuovo calciatore della Juve Stabia: il comunicato - StabiaAmore : RT @ssjuvestabiaspa: S.S. Juve Stabia, ufficiale l'arrivo di Golfo #vespe #forzajuvestabia #followthewasps -