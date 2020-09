Tour de France, Sam Bennett vince in volata, Roglic in giallo (Di martedì 8 settembre 2020) L'irlandese Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) ha vinto in volata la decima tappa del Tour de France, da Ile d`Oleron a Ile de Ré Saint Martin de Ré (168 km) battendo allo sprint su Ewan e Sagan. Primoz Roglic sempre in maglia gialla, seguito dal colombiano Bernal e dal Francese Guillaume Martin. Tappa caratterizzata dal vento e dalle cadute. Coinvolti - tra gli altri - Pinot (Fdj Groupama), Martin (Israel Start-up Nation), Davide Formolo e il compagno Tadej Pogacar (UAE Emirates), Alejandro Valverde (Movistar), Jonas Koch (CCC) e Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), successivamente riusciti tutti a rientrare. Leggi su ilfogliettone

