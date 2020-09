Temptation Island, slitta l’inizio e c’è una coppia in più: la data e tutti i fidanzati (Di martedì 8 settembre 2020) Ci siamo. Finalmente Temptation Island sta per iniziare. Inizialmente il via era in programma questa settimana, ma siccome l’imprevisto – specie nei reality – è all’ordine del giorno allora il programma estivo tanto amato dal pubblico di Canale 5 slitta di qualche giorno. E sarà un’edizione un po’ diversa da quella che abbiamo visto a luglio scorso con Filippo Bisciglia. Intanto non ci sarà il mitico Filippo ma Alessia Marcuzzi. E poi Maria De Filippi ha deciso di puntare su coppie di persone comuni. Non ci saranno dunque personaggi famosi come accaduto qualche mese fa in cui i telespettatori avevano seguito i problemi amorosi di Manila Nazzaro e Antonella Elia ma coppie sconosciute. Temptation Island torna quindi alla sua versione Nip. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine

