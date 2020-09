Sondaggi elettorali Ipsos: Regionali, partita in bilico in Toscana e Puglia (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo Marche e Campania, Ipsos ha rilevato per il Corriere della Sera gli orientamenti di voto anche per le altre quattro regioni che andranno alle urne il 20 e 21 settembre prossimi.In Puglia e Toscana si annuncia una battaglia all’ultimo respiro mentre in Veneto e Liguria i verdetti paiono già scritti.In Puglia, il candidato di centrodestra Raffaele Fitto ha quasi due punti di vantaggio sul presidente uscente del centrosinistra Michele Emiliano (41% contro 39,4%). Ago della bilancia in questo caso è la candidata pentastellata Antonella Laricchia che raccoglierebbe il 15,6% dei consensi. Ivan Scalfarotto, sostenuto da Italia Viva e altre liste centriste, è sotto il 2% così come gli altri candidati minori. La stima dei consensi alle liste vede il Partito Democratico prima forza ... Leggi su termometropolitico

