Simona Izzo, il grave incidente: grande paura per l’attrice (Di martedì 8 settembre 2020) Questo articolo Simona Izzo, il grave incidente: grande paura per l’attrice . Simona Izzo è stata protagonista quest’estate di un bruttissimo incidente che le ha lasciato il segno e pesano dunque le conseguenze. Ecco cosa è successo. L’attrice Simona Izzo recentemente aveva vissuto una bruttissima disavventura con un incidente in barca di cui aveva parlato in vari giornali come Il fatto quotidiano e che ha voluto raccontare … Leggi su youmovies

Micol_2893 : RT @blurryxlines: Simona Izzo abbiamo bisogno di te, non sparire piú - CrescenzoFilo : RT @ahoy_boy98: Simona Izzo è tornata in tv da mezz’ora e mi ha già ricordato perché sono suo stan account sempre e comunque. #pomeriggio5… - ahoy_boy98 : RT @blurryxlines: Simona Izzo abbiamo bisogno di te, non sparire piú - miocugino1 : RT @Lorenzo_TPWK_: Mio cugino (6 anni) vede Simona Izzo alla TV e dice 'questa sembra Elettra Lamborghini' - blurryxlines : Simona Izzo abbiamo bisogno di te, non sparire piú -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Izzo Simona Izzo “Sto ancora male”/ “Linda Fiorentino deve rassodarsi il cervello” Il Sussidiario.net Simona Izzo “Sto ancora male”/ “Linda Fiorentino deve rassodarsi il cervello”

Simona Izzo è stata ospite quest’oggi in collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, per aggiornare le sue condizioni fisiche dopo la caduta dalla barca degli scorsi mesi. La nota attrice e ...

Cinema. Venezia77 si colora di verde con il Green Drop Award

La 77 a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella sel ...

Simona Izzo è stata ospite quest’oggi in collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, per aggiornare le sue condizioni fisiche dopo la caduta dalla barca degli scorsi mesi. La nota attrice e ...La 77 a Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia ospita per il nono anno consecutivo il Green Drop Award, il premio che Green Cross Italia assegna al film, tra quelli in gara nella sel ...