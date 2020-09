Scuola, assessore Fortini: “Ancora in attesa dei dati dall’Ufficio Scolastico Regionale” (Di martedì 8 settembre 2020) Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della regione Campania: “Solamente a una Scuola il Governo ha consegnato i banchi e si parla di non prima della metà di ottobre”. “Ad oggi la Regione non è ancora a conoscenza del numero di insegnanti a rapporto tra docente e studente disabile. I sindacati parlano di 1 a 2 (un … Leggi su 2anews

PaolaTacconi : RT @umbriajournal_: Assessore Agabiti, scuola riparte il 14 settembre in Umbria - umbriajournal_ : Assessore Agabiti, scuola riparte il 14 settembre in Umbria - LaStampa : La relazione dell’assessore regionale Chiorino: le criticità riguardano lo 0,2% delle aule. Sui trasporti capienza… - TrgMedia : Assessore Agabiti, in Umbria la scuola riparte il 14 settembre - PiemonteInforma : RT @crpiemonte: L'assessore regionale ai #Trasporti risponde al question time del #M5S Numeri utenti saranno più bassi di quelli che ci asp… -