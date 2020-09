Salvini in love a Venezia: 'Troppe effusioni con Francesca? Preferisco i baci alla droga' (Di martedì 8 settembre 2020) Matteo Salvini in love a Venezia con Francesca Verdini : il leader leghista nei giorni scorsi è stato immortalato al suo arrivo a Venezia per l'anteprima del film Padrenostro insieme alla sua giovane ... Leggi su leggo

_one__love__ : RT @londamnn: io non mi spiego la logica secondo cui salvini è fidanzato e io sono ancora single - _choose_love : RT @londamnn: io non mi spiego la logica secondo cui salvini è fidanzato e io sono ancora single - Emily_ElisaBett : @GiorgiaMeloni Adesso anche M5S fa politica contro l'immigrazione o meglio l'aveva sempre fatta e condivideva le id… - love_cats : @PaolaTavernaM5S Primo: ti ricordo che eri tutta pappa e ciccia con la lega e ve la siete anche presa parecchio qua… - StefanoTop1 : @matteosalvinimi Salvini ,,,,love Kiss ,,,molto bello Foto di,,,,,innamorati,,,,bella canzone ?? -

Matteo Salvini in love a Venezia con Francesca Verdini: il leader leghista nei giorni scorsi è stato immortalato al suo arrivo a Venezia per l'anteprima del film Padrenostro insieme alla sua giovane c ...

Chi è Francesca Verdini (molto più che) il +1 di Matteo Salvini sul red carpet di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia è un anzi IL tappeto rosso più ambito. Appuntamento fisso dell'agenda di politici e socialite, richiamati dal fascino di sfilare raggianti in smoking e abiti da sera ac ...

