Roma, carcere di Rebibbia: il boss di Cosa Nostra aggredisce un agente, gli stacca un dito e se lo ingoia (Di martedì 8 settembre 2020) Ha prima aggredito un agente, poi gli ha staccato un dito e lo ha ingoiato. Protagonista, come riporta Il Messaggero, il boss di Cosa Nostra Giuseppe Fanara che il 17 giugno scorso avrebbe aggredito un agente della polizia penitenziaria, lo avrebbe trascinato a terra e come se non bastasse gli avrebbe anche staccato un dito a morsi per poi ingoiarlo. Una scena inquietante e macabra. Il boss i sarebbe poi scagliato contro gli altri agenti intervenuti per difendere il collega. E’ per questo motivo che Fanara, detenuto da 9 anni in regime di 41-bis, è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Sassari. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

