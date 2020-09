Pregliasco su Test Sierologici: Adesione Massiccia Sarebbe Utile (Di martedì 8 settembre 2020) Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, parla all’Adnkronos Salute di Test Sierologici e scuola. “Un vero peccato la riluttanza degli insegnanti a fare il Test sierologico, che sembra emergere dalle segnalazioni dei medici di famiglia. Questo Test può infatti servire ai singoli per conoscere meglio la propria condizione clinica, e ai ricercatori per capire l’andamento del virus in certi contasti e territori“. Pregliasco continua: “I Test Sierologici forniscono una ‘fotografia’ di quanto accaduto 14 giorni prima dell’esame. Una fotografia interessante e, anche se ci sta che il Test sia facoltativo, ... Leggi su youreduaction

lando_barberio : #tagadala7 che pensa Pregliasco dei test virologici rapidi,antigenici? - Giulio29375125 : RT @orizzontescuola: Test sierologici, Pregliasco: “Docenti riluttanti perché hanno paura di ritrovarsi a dover stare a casa se ci si scopr… - LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: Test sierologici, Pregliasco: “Docenti riluttanti perché hanno paura di ritrovarsi a dover stare a casa se ci si scopr… - atecheseilunica : RT @Adnkronos: Covid, Pregliasco: 'Un peccato riluttanza insegnanti a fare test' - Adnkronos : Covid, Pregliasco: 'Un peccato riluttanza insegnanti a fare test' -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco Test Test sierologici, Pregliasco: “Docenti riluttanti perché hanno paura di ritrovarsi a dover stare a casa se ci si scopre positivi da asintomatici” Orizzonte Scuola CORONAVIRUS: SILERI, “SE CONFERMATE EVIDENZE SCIENTIFICHE, RIDUZIONE QUARANTENA”

ROMA – “Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni”. Lo ha detto all’Ansa il vicemin ...

Silvio Berlusconi e Marina positivi al coronavirus, Pregliasco: "Perché i tamponi per 72 ore possono sbagliare"

Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi e la figlia Marina si erano sottoposti a tamponi, tutti negativi. Poi la notizia della positività al coronavirus prima dell'ex premier poi della presidente di Finin ...

ROMA – “Se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena che attualmente è di 14 giorni”. Lo ha detto all’Ansa il vicemin ...Nei giorni scorsi Silvio Berlusconi e la figlia Marina si erano sottoposti a tamponi, tutti negativi. Poi la notizia della positività al coronavirus prima dell'ex premier poi della presidente di Finin ...