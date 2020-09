Mostra del Cinema di Venezia 2020: il programma del 9 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) E oggi arriva il quarto (un po’ troppi, sì) e ultimo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2020: Le sorelle Macaluso di Emma Dante, che sulla carta ha molte chance di piacere – come del resto Miss Marx – a una giuria capitanata da una femminista engagée come Cate Blanchett. Leggi anche › Cate Blanchett in “Mrs. America”: una cattiva che speriamo di vedere presto in tv Una scena di “Le sorelle Macaluso”. Le tre età della donna Le sorelle Macaluso «è diviso in tre capitoli, ognuno dei quali corrisponde a un’età delle cinque sorelle protagoniste: l’infanzia, l’età adulta, ... Leggi su iodonna

RaiNews : Banksy sbarca a Roma. Dall'8 settembre al Chiostro del Bramante, si apre una grande mostra dedicata all'artista e w… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Antonio Ligabue, Autoritratto con sciarpa rossa, 1958, olio su faesite, in mostra a Par… - emergenzavvf : Alla scoperta del mestiere più bello del mondo, un viaggio nella memoria per ricordare le grandi emergenze con gli… - fattoquotidiano : IN CONCORSO A VENEZIA Più vedi il documentario Notturno di Gianfranco Rosi più ti accorgi della forza del reale ch… - ErsiGiliberti : RT @jacopo_iacoboni: Il viceministro degli Esteri, membro del famoso Movimento anti casta, sul red carpet della mostra del cinema di Venezi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra del Mostra del Cinema di Venezia 2020, può un film stalinista e putiniano vincere un Leone d’Oro? Il Fatto Quotidiano Notturno, di Gianfranco Rosi

Tre anni di esplorazione nelle zone di confine tra il Libano, la Siria, l’Iraq e il Kurdistan. Zona calda, di guerre, eccidi, dittature oppressive e democrazie fragilissime, di intolleranze religiose ...

A Cannobbio la prima edizione di Chocomoments

Tre giorni fitti di eventi tra mostre, mercati, lezioni e laboratori per bambini. In programma anche la produzione di una barretta di cioccolato lunga 15 metri Debutta a Cannobio Chocomoments, l’event ...

