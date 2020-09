Milan, Bakayoko in stand by: continuano i contatti per due alternative a centrocampo (Di martedì 8 settembre 2020) Il Chelsea chiede circa 30 milioni di euro per il riscatto di Bakayoko: il Milan resta in attesa di sconti e sonda le alternative Leggi su 90min

AntoVitiello : Il rallentamento per #Bakayoko (causa richiesta eccessiva del #Chelsea sul riscatto), porta il #Milan a guardare di… - SkySport : Milan, i motivi della frenata per Bakayoko - AlfredoPedulla : #Bakayoko-#Milan: semaforo verde in arrivo - FabRavezzani : Bakayoko, pagato 40 mln 3 anni fa dal Chelsea, ha fallito in Inghilterra, giocato discretamente nel Milan per poi t… - Milannews24_com : Di Marzio: «Milan, l’affare Bakayoko non è saltato. Si lavora sulle cifre» -