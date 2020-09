Milan, all in su Ibra l'immortale: niente vice, l'attacco sarà suo (Di martedì 8 settembre 2020) Dategli l'attacco e se lo prenderà. Personalità, leadership, voglia e gol. Anche a 39 anni. Perché il 9 del Milan sarà lui, Ibra l'immortale . Guai a parlargli di età o ritiro, lui si farà una risata ... Leggi su gazzetta

Nuova partnership in Asia per il Milan. Il club rossonero ha infatti annunciato oggi l’accordo “a lungo termine” con Yabo Sports. “AC Milan e Yabo Sports hanno firmato oggi un nuovo accordo di partner ...

A Rosazza niente processione per la Festa della Madonna ma il Covid non spegne la devozione dei fedeli FOTO

Partecipazione molto sentita a Rosazza per la tradizionale Festa della Madonna, in programma ogni prima domenica del mese di settembre, a simboleggiare la fine del periodo estivo in Valle Cervo. A cau ...

