Mancini: 'Zaniolo sarà pronto per l'Europeo' (Di martedì 8 settembre 2020) Roberto Mancini ne è sicuro: Nicolò Zaniolo tornerà forte come prima, in tempo per l'Europeo slittato nel 2021. A margine della Festa della Rivoluzione, a Pescara, il c.t. della Nazionale ha parlato ... Leggi su gazzetta

RealPiccinini : In bocca al lupo di cuore a #Zaniolo per l’intervento di domani. Era tanto tempo che non vedevo un talento così pur… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - Lopinionista : Mancini sull’infortunio di Zaniolo: “È giovane, sarà pronto per gli Europei” - sportli26181512 : Mancini: “Zaniolo è un ragazzo giovane, sarà pronto per l’Europeo”: Mancini: “Zaniolo è un ragazzo giovane, sarà pr… - UgoBaroni : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia ???? htt… -