L’Oms elogia l’Italia: “Ha preso decisioni difficili e salvato molte vite” (Di martedì 8 settembre 2020) Tedros Adhanom Ghebreyesus il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, durante il briefing sulla pandemia a Ginevra, ha elogiato l’Italia per la gestione del Coronavirus, per il coraggio nelle scelte intraprese “L’Italia pioniera, ha salvato molte vite” Nel corso del quotidiano briefing a Ginevra, il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha elogiato l’Italia … L'articolo L’Oms elogia l’Italia: “Ha preso decisioni difficili e salvato molte vite” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

