Legge elettorale, voto su testo base slitta a giovedì (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) - slitta a giovedì pomeriggio il voto sul testo base della Legge elettorale. L'adozione del testo era prevista per oggi da parte della commissione Affari costituzionali della Camera. Lega, Fdi e Forza Italia hanno però chiesto che, prima del voto, si svolgesse la discussione generale sul provvedimento. Mentre il Pd con il capogruppo Stefano Ceccanti ha ribadito la volontà di votare oggi come già stabilito. Una riunione dell'ufficio di presidenza ha sciolto nodo con la decisione del presidente della commissione, Giuseppe Brescia, di fissare per giovedì pomeriggio la votazione dopo il voto finale sul dl Semplificazioni. ... Leggi su studiocataldi

graziano_delrio : Il Si al #Referendum si accompagna a un progetto di riforma che migliora il funzionamento delle istituzioni. Legge… - rtl1025 : ?? 'Il #Pd annega nel #referendum: non avendo legge elettorale raccolgono firme per riforma del mondo. Amen. Il dram… - fattoquotidiano : Tra le più sensate tesi a sostegno del Sì al taglio dei parlamentari c’è un ragionamento [di @silviatruzzi1]… - Levis______ : 11) Il taglio dei parlamentari entrerà in vigore subito dopo la conta dei sì, mentre per la legge elettorale il cam… - SimoneDonati76 : La “riforma” che prevede il taglio dei parlamentari andrà poi vista in combinazione con la legge elettorale. Sia qu… -