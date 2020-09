Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, a cena insieme per chiarire (Di martedì 8 settembre 2020) Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati insieme. I due, secondo quanto anticipato da Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 settembre, che mostra le prime immagini della pace fatta, avrebbero ritrovato un punto di incontro. Dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da Chi di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti. La coppia, quindi, ha deciso di riprovarci e ad avvalorare ancora di più questa intenzione è stato il weekend di coppia trascorso a Courmayeur in totale intimità… e senza foto insieme sui social. Leggi su tvzap.kataweb

