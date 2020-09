«Gobbi si deve dimettere» (Di martedì 8 settembre 2020) Lo chiede la GiSo. Accusa il consigliere di Stato di «beffarsi delle istituzioni» e invoca un procedimento legale Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «Gobbi si deve dimettere» #gobbi #giso #dimissioni - ivangallo80 : @marco40426458 @AntonioDiRosa13 Dybala nn può mai fare l’esterno come nn lo può fare Suarez...e se gioca co il 4312… - BisottoGiorgio : @_SimoTarantino Poi a fine campionato, quando sarete tutti saltellanti e imbriaghi, in piazza Duomo a festeggiare .… - anto_occ : @MardoDondi @ZZiliani @PecoraNera7 @Azpitarte ma che deve capire uno che dalla spagna scrive cazzate per prendersi… - domenicocivale4 : RT @bergomifabio: @Vatenerazzurro1 Eh ma Marotta è il migliore...Facile fare il figo dai gobbi con Raiola che ti porta Pogba...MA È ALL’INT… -

Ultime Notizie dalla rete : Gobbi deve «Gobbi si deve dimettere» - Ticinonline Ticinonline Alta vigilanza sul CdS, le reazioni

Ppd e Plr hanno espresso preoccupazione per quanto emerso durante la trasmissione Falò, dove è stata evidenziata un’applicazione molto restrittiva della legge sulla migrazione, con un aumento negli ul ...

Il PS attacca Gobbi: "La legge va rispettata e non interpretata"

La puntata del 3 settembre di Falò mostra come in Ticino la legislazione sugli stranieri sia interpretata a piacimento secondo una precisa visione politica. Importanti risorse collettive sono impiegat ...

Ppd e Plr hanno espresso preoccupazione per quanto emerso durante la trasmissione Falò, dove è stata evidenziata un’applicazione molto restrittiva della legge sulla migrazione, con un aumento negli ul ...La puntata del 3 settembre di Falò mostra come in Ticino la legislazione sugli stranieri sia interpretata a piacimento secondo una precisa visione politica. Importanti risorse collettive sono impiegat ...