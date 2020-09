Ferie appena finite e sei già stanca? Non fare questi sbagli (Di martedì 8 settembre 2020) Siamo rientrate dalle vacanze da una settimana e già ci sentiamo più stanche di quando siamo partite . A volte si tratta di una sensazione mentale, legata alla tristezza che si ritorna ai doveri ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lo stress da rientro può essere vinto con successo grazie ad alcuni pratici consigli. Il cattivo umore scaturito dal ritorno dalle vacanze è un sentimento condiviso da quasi tutta la popolazione mondi ...L'estate 2020 senza stranieri in vacanza in Italia costa 12 miliardi al sistema turistico nazionale per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souv ...