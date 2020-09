D’Amico: vende Mt High Courage per 12,65 mln dollari (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set. (Adnkronos) – D’Amico International Shipping, attraverso la propria controllata operativa d’Amico Tankers, ha firmato un accordo per la vendita della Mt High Courage, una ‘Mr’ di portata lorda pari a 46,975tonnellate, costruita nel 2005 presso Stx (Corea del Sud), per un importo pari a 12,65 milioni di dollari. Lo rende noto ‘D’Amico. Questo accordo, si legge consente a d’Amico Tankers di generare, alla consegna della nave(stimata tra novembre 2020 e gennaio 2021), circa 8,9 milioni di dollari di cassa, al netto delle commissioni edel rimborso del debito bancario esistente.Ad oggi, la flotta Dis comprende 42navi cisterna a doppio scafo (Mr, Handysize e Lr1, di cui 22navi di proprietà, 11a noleggio time-chartere 9 a noleggio a scafo nudo), con ... Leggi su calcioweb.eu

