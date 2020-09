Crash Bandicoot 4 sta per arrivare e chi prenoterà il gioco potrà giocare la demo in arrivo la prossima settimana (Di martedì 8 settembre 2020) Prima dell'uscita ufficiale di Crash Bandicoot 4: It's About Time il 2 ottobre, i fan che preordinano digitalmente il nuovissimo gioco di Crash su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e sulle console Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X, saranno tra i primi al mondo a giocare alla demo il 16 settembre.I giocatori di tutto il mondo hanno chiesto a gran voce la possibilità di giocare in anteprima. Activision e Toys For Bob sono orgogliosi di offrire ai giocatori un primo assaggio di due livelli di Crash Bandicoot 4: It's About Time, permettendo loro di giocare con Crash o nei panni del diabolico Neo Cortex. Inoltre, i fan sperimenteranno in prima persona il potere di alcune delle nuove maschere ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #CrashBandicoot4: accesso alla demo per chi prenoterà il gioco. - Asgard_Hydra : Crash Bandicoot 4 It's About Time: Tawna sarà un personaggio giocabile! - Asgard_Hydra : Crash Bandicoot 4: svelato il ritorno di Tawna, ecco il design | Game Division - tech_gamingit : Tawna, la fidanzata di Crash torna dopo molti anni come personaggio giocabile in Crash Bandicoot 4! - oOShinobi777Oo : Tawna, la fidanzata di Crash torna dopo molti anni come personaggio giocabile in Crash Bandicoot 4! -