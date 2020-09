Covid nel Vesuviano, aumentano i casi: 27 positivi e 58 in isolamento (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – Aumenta il numero di persone risultate positive al Covid-19 a Somma Vesuviana. Sale a 27 il numero di positivi e a 58 il numero delle persone poste in isolamento. Ad informare la cittadinanza è Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. “Ricordo sempre che dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza o in slarghi. L’invito è quello di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e dunque: mascherine sempre obbligatorie negli ambienti chiusi, per tutti. All’aperto bisogna ugualmente indossare la mascherina quando ci si passeggia in piazza o in slarghi e comunque in zone dove non è garantito il distanziamento, igienizzare spesso le mani. Non possiamo parlare ... Leggi su anteprima24

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure per contrastare il diffondersi… - nzingaretti : Siamo con te @arturolorenzoni. Tutta la comunità democratica ti è vicina e ti sostiene nella battaglia contro il Co… - LaStampa : Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva - ma con meno della metà dei tamponi risp… - FPuggini : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure per contrastare il diffondersi del… - gzarantonello : nel trarre degli elementi positivi da questo dramma non dobbiamo perdere di vista la logica di insieme, anche mentr… -