Concorso SNA 2020, diario preselettiva rinviato a ottobre: posti, prove e programmi (Di martedì 8 settembre 2020) Rinviata la pubblicazione dell’avviso contenente il diario della preselettiva del Concorso SNA 2020. Nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 16 ottobre 2020 verrà comunicata data, luogo, ora della prova. Leggi l’avviso Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 30 Giugno il Concorso SNA 2020 per l’assunzione di 315 allievi al corso-Concorso di formazione dirigenziale porterà al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. Sono più di 21 mila gli iscritti che ambiscono a entrare nella dirigenza statale. A maggio nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 5 Maggio 2020 era già ... Leggi su leggioggi

