Clima, Guterres: “Il mondo agisca unito o sarà l’estinzione” (Di martedì 8 settembre 2020) E’ un appello drammatico quello rivolto dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, alla comunita’ internazionale a fronte dei cambiamenti Climatici: “O agiamo uniti, o siamo destinati all’estinzione”, ha detto il capo delle Nazioni Unite in un’intervista all’Afp a pochi giorni dall’inizio dell’assemblea generale a New York. A detta di Guterres, i cambiamenti Climatici sono “una minaccia molto piu’ grave” di quella della pandemia da coronavirus, in quanto rappresentano “un pericolo esistenziale per il nostro pianeta e la nostra vita”. Il numero uno dell’Onu ritiene inoltre che gli errori compiuti nella lotta globale al coronavirus abbiano mostrato quali pericoli comporti la mancanza di unita’ tra i Paesi. ... Leggi su meteoweb.eu

Clima, Guterres: "Il mondo agisca unito o sarà l'estinzione" Meteo Web L'ONU inaugura la Giornata internazionale dell'aria pulita e i cieli azzurri

(Rinnovabili.it) – Oggi, 7 settembre, il mondo festeggia per la prima volta la Giornata internazionale dell’aria pulita e i cieli azzurri, adottata con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Na ...

La ripresa post COVID deve essere un vero punto di svolta per il clima

Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in una riunione virtuale che si è svolta nei giorni scorsi, convocata dal governo del Giappone. Le sei azioni per una ripresa sostenibile.

