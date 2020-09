Choc in carcere, boss stacca un dito al poliziotto e lo ingoia: “Vi sgozzo come maiali” (Di martedì 8 settembre 2020) Ha staccato il dito di un agente della polizia penitenziaria con un morso e lo ha ingoiato. È quanto ha fatto il boss di Cosa Nostra Giuseppe Fanara il 17 giugno scorso nel carcere di Rebibbia, dove da nove anni è detenuto in regime di 41-bis. La notizia è stata riportata oggi dal Messaggero dopo la nuova misura cautelare per i reati di lesioni aggravate, lesioni gravissime e resistenza. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, Fanara ha dato in escandescenze al termine di un controllo nella sua cella e si è scagliato contro sette poliziotti della penitenziaria, aggredendoli ferocemente. L’uomo, 60 anni e una condanna all’ergastolo per essere uno degli esponenti di Cosa Nostra più temuti in Sicilia, ha prima afferrato per il collo uno degli agenti ... Leggi su caffeinamagazine

