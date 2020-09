Barillà: «Convinto della mia scelta, al Monza c’è un progetto importante» (Di martedì 8 settembre 2020) Antonino Barillà, centrocampista del Monza, ha parlato della propria scelta di trasferirsi nel club neo promosso in Serie B Antonino Barillà, centrocampista del Monza, ha parlato al canale ufficiale del club di trasferirsi nella squadra allenata da Brocchi. Ecco le sue parole: Monza – «A Monza c’è un progetto importante, ho accettato la loro proposta perché è un club ambizioso che vuole raggiungere la massima serie il prima possibile. Sono stato davvero molto coinvolto da questo progetto. Ho lasciato la Serie A, è vero, ma sono in una piazza che la A la merita» OBIETTIVI – «Con il gruppo forte, come c’è qui, sicuramente potremmo fare cose buone, ... Leggi su calcionews24

barilla_m : RT @LucaBizzarri: Atlantia sta VOLANDO in borsa. Vincerà un Sì che, probabilmente, danneggerà elettoralmente gli stessi che lo hanno voluto… - jonifrancesco : @tatoisintheair @Barilla @MustErminea Io uso la Molisana da un paio d'anni. Dopo aver letto un'intervista ai propri… - uffailnick1 : #barilla si dissocia Il RincoBoy #salvini resta invece sempre uguale a se stesso : un buzzurro ignorante e arrogant… - Bulla_Adriano : @FManocci @LDistratta E parto dal concetto che sono loro a dovermi convincere di comprare, non io a dover loro alcu… - NicoCiccotelli : @cavendish945 @MPSkino @barillagroup @matteosalvinimi Ne sono convinto, ma poiché viene tirato in ballo un alimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Barillà Convinto "Ho acquisito più autostima. Mi sento realizzato": a Parma l'agricoltura è sociale La Repubblica