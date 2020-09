“Avete eliminato uno scimpanzè, godo”: l’agghiacciante commento su Willy indigna i social (Di martedì 8 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte è stato pestato a morte per 20 minuti (qui una ricostruzione del caso), ora si dovrà stabilire chi ha sferrato il colpo mortale tra i 4 indagati Mario Pincarelli, di 22 anni, Francesco Belleggia di 23, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 24 e 26 (qui i loro profili). Nei loro confronti la procura al momento contesta il concorso in omicidio preterintenzionale. E mentre nel carcere di Rebibbia, a Roma, gli interrogatori di convalida dell’arresto, proseguono sui loro profili social commenti di sdegno e accusa per il loro gesto, ma tra questi colpisce e sconvolge l’animo un post pubblicato nella pagina Facebook di Gabriele Bianchi da Manlio Germano: “Avete tolto di mezzo quello scimpanzé. Godo come un riccio per la sua morte”. Frasi che danno il senso dell’odio razziale che cova, in ... Leggi su tpi

SwashNoise : PERCHÉ NON AVETE ANCORA ELIMINATO I COMMENTI SU INSTAGRAM !!!!!!! BASTA GENTE IGNORANTE - papAlessandroIX : @PosteNews @WebPoste ma è vero che avete eliminato il servizio per riservare la prenotazione tramite app, per non f… - LoSplendido : @pdnetwork Come quando avete eliminato l'articolo 18? - salvatore1953 : @pdnetwork Figlioli, siete stati voi a ridurre il lavoratore italiano in uno schiavo. L'art 18 lo avete eliminato… - is4ur41 : RAGA HO ELIMINATO LE FOTO DI JK E TAE, MI HANNO DETTO CHE NON SI POSSONO POSTARE, QUINDI SE ANCHE VOI COME ME NON L… -

Ultime Notizie dalla rete : “Avete eliminato Vettel: “Questo è quello che la macchina può fare” FormulaPassion.it