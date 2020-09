Among Us registra picchi di 1,5 milioni di giocatori e diventa a sorpresa un successo (Di martedì 8 settembre 2020) Se ultimamente avete dato uno sguardo ai migliori giochi su Twitch o alle classifiche dei giocatori simultanei di Steam, potreste aver visto un nome sconosciuto: Among Us. Pubblicato originariamente nel 2018 dallo studio indipendente Innersloth, Among Us è un titolo multiplayer che ha avuto un modesto seguito di giocatori nel corso degli anni, ma è esploso in popolarità da giugno e ora il numero dei giocatori ha raggiunto vette astronomiche.Durante il fine settimana, Among Us ha raggiunto 1,5 milioni di giocatori simultanei nelle sue versioni Steam, iOS e Android, come hanno annunciato gli sviluppatori su Twitter: c'è un cross-play completo tra le piattaforme, quindi questi giocatori fanno tutti parte dello ... Leggi su eurogamer

