Alexandar Kolarov all’Inter, storia del ragazzo che non ride mai (Di martedì 8 settembre 2020) Alexandar Kolarov è dell'Inter. Il serbo ha deciso, la sua carriera continuerà nella Milano nerazzurra insieme a Conte, dove proverà a vincere finalmente un campionato italiano. Già, perché nonostante le sei stagioni disputate finora in Serie A, il serbo non è ancora riuscito a mettere nella sua bacheca il titolo nazionale, cosa che invece gli è riuscita due volte in Inghilterra, quando con la maglia del Manchester City ha conquistato la Premier League. Erano le stagioni 2011/12 e 2013/14, nella prima in panchina a guidarlo c’era l’attuale ct dell’Italia Roberto Mancini, nella seconda l’inglese Brian Kidd. L’infanzia in Serbia «Se chiudo gli occhi sento ancora il fragore delle esplosioni», dice il serbo ricordando i terribili anni della guerra, quando lui, piccolo ... Leggi su gqitalia

