Willy Monteiro urlava “non respiro più” mentre veniva ammazzato di botte (Di lunedì 7 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte, un ragazzo di 21 anni italiano di origini capoverdiane che abitava a Paliano, è morto per le botte ricevute in strada da alcuni coetanei. Willy è morto a Colleferro con la testa fracassata da un calcio e ferite sul corpo. L’unica sua colpa è stata quella di aver cercato di mettere fine a una rissa, intervenendo in difesa di un suo ex compagno di classe. Willy Monteiro urlava “non respiro più” mentre veniva ammazzato di botte Federica Angeli su Repubblica raccoglie la testimonianza di una donna che abita vicino al luogo in cui è avvenuta la rissa ed è stato ucciso ... Leggi su nextquotidiano

